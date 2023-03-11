Строительство ФОКа в Усолье-Сибирском завершат в конце 2023 года

Сейчас на земельном участке заложен фундамент, проведены наружные сети водоснабжения, теплоснабжения, канализации, связи. Фото: Правительство Иркутской области.

Уже в начале апреля в Усолье начнут сборку металлической конструкции для физкультурно-оздоровительного комплекса. А завершатся работы только в конце 2023 года. На строительные работы предусмотрено более 200 млн рублей. Средства выделены в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта». Об этом сообщили в Правительстве Иркутской области.

- Перед нами стоит задача по увеличению количества людей, занимающихся физической культурой и спортом, поэтому новые комплексы должны вводиться своевременно, - рассказали в Правительстве.

Сейчас на земельном участке проведены некоторые работы, заложен фундамент, проведены наружные сети водоснабжения, теплоснабжения, канализации, связи. Пока строители закупают все необходимые строительные материалы. В рамках проекта в ФОКе предусмотрен универсальный зал, предназначенный для проведения занятий и соревнований по волейболу, баскетболу и иным видам спорта, раздевалки, административные и вспомогательные помещения. Рядом с комплексом будет размещено универсальное игровое поле с резиновым покрытием.