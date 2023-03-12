До +1 потеплеет в Иркутске 12 марта 2023 Фото: Иван Макеев

Погода в Иркутске 12 марта 2023 обрадует сибиряков. В город после небольшого похолодания снова вернутся плюсовые температуры. Сегодня, в воскресенье, синоптики обещают, что воздух в областном центре прогреется до +1 градуса. Прогнозом с КП-Иркутск поделились в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 12 марта 2023: прогноз на день

- Погода в Иркутске 12 марта 2023 ожидается с переменной облачностью, - говорят в метеоцентре. – Осадков не будет, но будет ветрено. В столице региона дует юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. Днем в городе -1…+1.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 718 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха пониженная – 52%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 12 марта 2023 также будет с переменной облачностью, днем снег и мокрый снег, который выпадет местами. Точно осадки ждут в Чунском и Тайшетском районах. Ветер в Приангарье в воскресенье достигает в порывах 14 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +3…-2, если небо закроют облака, похолодает до -7…-12.

Внимание, автомобилисты! На дорогах Иркутской области снежный накат и гололедица.

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