Житель Шелехова погиб на пожаре в многоквартирном доме 11 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье за сутки 11 марта спасатели выезжали на тушение пожаров 13 раз. Горели два многоквартирных дома, два частных дома, дача, бытовка, хозпостройки и неэксплуатируемые здания. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К несчастью, один из пожаров унес жизнь одного человека, - поделились в ведомстве. – Трагедия произошла на пожаре в многоквартирном доме в городе Шелехов. Больше жертв нет, травмированных также. Во время тушения было эвакуировано 19 жителей.

Чаще всего огонь вспыхивал из-за электрического замыкания – таких случаев за сутки было шесть, четыре раза причиной становилось нарушение в использовании печного отопления, трижды пожар возник из-за курения.

Утром 12 марта уже зарегистрировано шесть возгораний. Погибших нет.