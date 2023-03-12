Автомобиль провалился под лед на Малом Море на Байкале Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В регионе снова произошел провал автомобиля под лед на Байкале. В этот раз внедорожник частично оказался в ледяном плену на Малом Море. Машина в момент происшествия ехала по льду в районе бухты Зуун-Хагун в Ольхонском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Очередной водитель, из числа нарушителей запрета перемещения по льду водоемов вне ледовых переправ, решил, что ему закон не писан, - говорят спасатели. – Итог закономерный. Нельзя выезжать на лед вне специально оборудованных ледовых переправ!

Также спасателей волнует урон, который наносится экологии озера такими автомобилистами. Зимой 2023 года уже зарегистрированы десятки провалов под лед транспортных средств. В ведомстве просят не только соблюдать действующие законы, но и уважительно относится к природе.

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