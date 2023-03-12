МЧС: ветер до 22 м/с и метели ожидаются в Иркутской области 13 марта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приангарье 13 марта испортится погода. Спасатели предупреждают сибиряков о метелях, сильном ветре – до 22 м/с, осадках. Поделились прогнозом с КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По информации иркутских метеорологов, 13 марта местами по области ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 17-22 м/с, мокрый снег и снег, в южных районах местами сильный снег, метели, - говорят в ведомстве.

Погода начнет меняться уже вечером в воскресенье. Ночью по области столбики уличных термометров покажут -4…-9, при прояснении ударят морозы до -19, на северо-востоке региона до -17, местами и вовсе до -19…-24. Днем по области до +1…-4 градусов. Если небо закроют облака, то и днем будет холодно, до -7…-12.

В Иркутске же порывы ветра утром 13 марта могут достигать 14 м/с, в пригороде до 15-18 м/с. Пойдет снег, а вкупе с таким ветром ожидается самая настоящая метель. Ночью в областном центре -4…-6, днем воздух прогреется до -1…+1 градуса.

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