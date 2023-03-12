Отключение света в Иркутске 13 марта 2023 будет плановым Фото: Иван Макеев

Отключение света в Иркутске 13 марта 2023 запланировано в части зданий в трех городских округах – Свердловском, Правобережном и Октябрьском. Электроснабжение прекратится на срок от 30 минут до четырех часов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской электросетевой компании.

Отключение света в Иркутске 13 марта 2023: причины, как долго не будет

- Отключение света в Иркутске 13 марта 2023 необходимо для проведения плановых работ на электрических сетях, - говорят специалисты.

Отключение света в Иркутске 13 марта 2023 пройдет в домах на улицах Марата, Степана Разина, Байкальская, Александра Невского, Карла Либкнехта, Безбокова, Лиственичная, Грибоедова, Цветочная, Чернышевского, 4-я и 5-я Железнодорожные, в Приморском и так далее (см.таблицу).

Отключение света в Иркутске 13 марта 2023: адреса

Отключение света в Иркутске 13 марта 2023. Фото ИЭСК

Отключение света в Иркутске 13 марта 2023. Фото ИЭСК

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