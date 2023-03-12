Здание перинатального центра в Ангарске займет медицинский колледж Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ангарская городская больница была образована в прошлом году после слияния трех медучреждений - Ангарской городской больницы скорой медицинской помощи, Ангарской городской больницы № 1 и Ангарского перинатального центра. Сейчас в учреждении проводят ремонт и отлаживают процесс оказания медицинской помощи, путем повышения доступности и качества медпомощи. Стало известно, что здание перинатального центра площадью 3.5 тысячи квадратных метров передадут Ангарскому медицинскому колледжу. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального правительства.

- В корпусах проведут ремонт и отдадут под общежитие для медработников и студентов Ангарского медицинского колледжа, - говорят специалисты.

Объединение позволило получить большее число квадратных метров для лечебных корпусов, проведен ремонт ряда помещений, что улучшило условия пребывания в стационаре. Приведение зданий в порядок будет продолжаться, но что немало важно, это позволило улучшить качество медицинской помощи. Покупается новое оборудование, на работу приходят новые врачи.

- Объединение учреждений позволило расширить виды специализированной помощи: пациентам с инсультами начали проводить тромбэкстрацию, пациенткам с миомой матки – эмболизацию маточных артерий, оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по эндопротезированию тазобедренных суставов, - объясняют в правительстве.

Будет увеличиваться объем операций по профилям «Травматология и ортопедия» и «Нейрохирургия».

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