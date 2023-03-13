Часть Ленинского района Иркутска осталась без света утром 13 марта Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Часть Ленинского района Иркутска осталась без света утром 13 марта. Причиной стала авария на сетях. Однако жителей просят отнестись м пониманием к временным неудобствам. ведь вскоре подаче электроэнергии восстановят, сообщают в соцсетях Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение в областном центре попала часть домов на переулках 10-й Советский, 7-й Советский, 8-й Советский, 9-й Советский, а также на улицах Вавилова, Софьи Ковалевской, Щербакова. Электричества временно нет в селе Максимовщина по улице Дорожная. В селе Мамоны временные неудобства застали дома по улицам Горная, Дорожная, Луговая, Луговой, Сиреневая, Советская 3-я, Трактовая, Центральная, Чуприха, Южная. В СНТ 6 пятилетка света нет по улицам Зеленая, Ключевая, Малинная, Садовая.

Специалисты бригады Южных электрических сетей уже направлены к месту аварии для устранения ее причины и последствий. Восстановить электроснабжение обещают к 13:00 13 марта.