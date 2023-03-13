Метель с порывами ветра до 20 м/с ожидается в Иркутске 13 марта 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Весна вновь дала понять жителям Приангарья, что не торопится сменять зиму. Утром 13 марта дороги города сковали пробки, причиной которых стал снегопад и как следствие - многочисленные ДТП. Вместе с этим в областном центре сегодня очень ветрено. Синоптики предупреждают - ожидаются метели с порывами до 20 м/с. При этом столбик термометра поднимется примерно до 0 градусов. Об этом сообщают в Иркутском УГМС.

- Местами по области ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 17-22 м/с, мокрый снег и снег, метели, в южных районах местами сильный снег, - говорят метеорологи. - На дорогах появятся снежный накат и гололедица.

Сильный снегопад накроет Слюдянский район и горы Усольского района. Воздух в этот день прогреется до -4...+1 градуса, при облачной погоде будет холоднее. Температура опустится до -7...-12 градусов.