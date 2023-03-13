В микрорайоне Ново-Ленино появилась новая детская больница Фото: Иван МАКЕЕВ

В микрорайоне Ново-Ленино открылась новая детская поликлиника. Площадь медицинского учреждения достигает 13,5 тысячи квадратных метров. Оно рассчитано на 350 посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служа областного правительства.

-Не секрет, что строительство объекта было сопряжено с рядом сложностей, и сегодня я благодарен всем, кто участвовал в достижении этого высокого результата, - прокомментировал открытие поликлиники губернатор региона Игорь Кобзеев.

Медицинскую помощь в этой клинике смогут получить 32 тысячи детей.

Со слов губернатора, сейчас подрядные организации также приступили к строительству детской поликлиники № 10, начали работы по строительству поликлиники № 15, в планах – проработка вопроса с поликлиникой № 1.

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