В Тулуне в 2023 году планируют создать сквер мастеров

Стоимость работ - свыше 92 миллионов рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Тулуне Иркутской области в 2023 году приступят к благоустройству городской территории вблизи ручья Тулунчик. В ходе аукциона уже выбрана организация, которая займется работами. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Этот проект победил во Всероссийском конкурсе. На его реализацию регион получил 85 миллионов рублей из федерального бюджета. Общая сумма контракта превысила 92 миллиона рублей, - говорят власти.

Как отметил губернатор региона Игорь Кобзеев, после сильнейшего наводнения город благоустраивается и преображается. Этот сквер станет местом притяжения для жителей, считает губернатор.

Парк благоустроят таким образом, чтобы были объединены природный потенциал, традиции, исторические и культурные ценности. Здесь появится выставочный павильон, амфитеатр для мероприятий.

Будет здесь и площадка для выгула и дрессировки собак. Хотят предусмотреть и место для отдыха - с качелями и лужайками.