Муниципалитетам Иркутской области направили 1,9 миллиарда рублей на содержание дорог

Также был поднят вопрос строительства нового здания поликлиники №15 в Иркутске Фото: Даниил ОПАРИН

Спикер областного парламента Александр Ведерников поручил в кратчайшие сроки довести муниципалитетам средства на содержание дорог, входящих в транспортный каркас. Об этом сообщает «Альтаир» со ссылкой на областной парламент.

-Около 1,9 миллиарда рублей получили муниципалитеты Иркутской области после того, как были внесены изменения в бюджет региона. Сейчас продолжается работа по подписанию соответствующих соглашений, уже заключены 16. Еще 18 муниципалитетов заключат соглашения до 15 марта, - говорит министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

Кроме этого, был поднят вопрос строительства нового здания поликлиники №15 в Иркутске. Как рассказала глава минздрава области Галина Синькова, сейчас учреждение находится в помещении 1955 года постройки. Согласно данным экспертизы, оно изношено на 80%.

Новая поликлиника будет располагаться в шестиэтажном здании, включать в себя взрослое и детское отделение. Работы обойдутся в 1,8 миллиарда рублей. Деньги выделят как из бюджета региона, так и из федеральной казны.