Погода в Иркутске 14 марта 2023 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 14 марта 2023 будет с отрицательными температурными показателями. Днем в городе температура воздуха составит всего -2…-4. При это, как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, в городе ожидаются осадки.

Погода в Иркутске 14 марта 2023: прогноз

- Погода в Иркутске 14 марта 2023 прогнозируем облачную с прояснениями, - говорят метеорологи. – Выпадет небольшой снег. Ветер в городе дует северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, во вторник в норме – 727 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха пониженная – 63%.

Погода в Иркутской области 14 марта 2023 ожидается с переменной облачностью, местами пройдет небольшой, местами умеренный снег. Порывы ветра будут достигать 14 м/с. Днем столбики уличных термометров в Приангарье покажут -1…-6 градусов, если небо закроют облака, похолодает до -7…-12.

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