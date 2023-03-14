В Братске произошел пожар на промплощадке фанерного производства 14 марта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Днем 14 марта 2023 года в Братске масляная установка загорелась на промплощадке фанерного производства, принадлежащего частной компании. На месте работают спасатели. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К тушению привлечены семь пожарных расчетов МЧС России и предприятия,- рассказали в ведомстве. - Сообщение о возгорании поступило в 11:18.

В настоящее время огонь локализован, угрозы распространения нет. Причину случившегося предстоит выяснить дознавателям.

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