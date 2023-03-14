В Иркутской области диагноз COVID-19 за сутки подтвердился у 39 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, с начала пандемии коронавируса в регионе официально подтверждено 365 279 случаев инфицирования. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 39 человек.

- Зарегистрировано 8895 (+0) летальных случаев, 977 (+0) случаев - от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отметили в ведомстве.

Таким образом, за последние 24 часа летальных случаев среди зараженных зафиксировано не было. При этом выздоровело за все время 359 909 человек.

Важно! Чтобы снизить риски заражения необходимо надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользоваться средствами дезинфекции рук и вовремя прививаться.