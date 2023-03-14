Байкал: изменить закон, чтобы защитить

6 марта прошло совместное заседание Общественной палаты Иркутской области и Межфракционной рабочей группы «Байкал». Фото: Светлана Макарычева

Озеро Байкал для жителей всей России, особенно близлежащих территорий, - истинная жемчужина, уникальное природное явление, требующее внимания и защиты. Поэтому любые темы, связанные с антропогенным влиянием на Байкал, сопровождаются острой экспертной реакцией и пристальным общественным вниманием.

На рассмотрении Госдумы РФ в настоящее время находится ряд поправок в Федеральный закон «Об охране озера Байкал». Предлагаемые инициативы касаются решения наиболее актуальных проблем Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

В частности, это строительство и реконструкция селезащитных и иных гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты от негативного воздействия вод, реализация санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, а именно - рубка зараженных деревьев, выделение новых территорий из земель лесного фонда для организации мест погребения в связи с исчерпанием возможностей действующих кладбищ на территории Иркутской области и Республики Бурятия, а также установление границ населенных пунктов в муниципальных районах на территории Иркутской области и Республики Бурятия.

В течение марта законопроект проходит рассмотрение в регионах. 24 марта в Госдуме пройдут парламентские слушания. Принятие законопроекта в первом чтении запланировано на апрель 2023 года, в трех чтениях - май 2023 года.

Тематическое совместное заседание Общественной палаты Иркутской области и Межфракционной рабочей группы «Байкал» прошло 6 марта.

В ходе заседания председатель Межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен рассказал о находящихся на рассмотрении Госдумы проектах федеральных законов, касающихся регулирования отношений на Байкальской природной территории.

- Данная законодательная инициатива позволит обеспечить строительство селезащитных сооружений в районе карт-шламонакопителей БЦБК, обеспечить безопасность местного населения, защиту от чрезвычайных ситуаций стратегических федеральных объектов, организовать противопожарные разрывы вокруг населенных пунктов, установить их границы, обеспечить размещение кладбищ, а также решит ряд иных вопросов регионального развития, - подчеркнул Сергей Тен.

Аналогичное обсуждение прошло и в Бурятии на совместном заседании МРГ «Байкал» и Совета при главе Республики Бурятия Алексее Цыденове.

Несколько фактов: весь южный Байкал нуждается в защите от потенциального ЧС и слива в акваторию 6,2 миллиона тонн ядовитых отходов бывшего БЦБК. В Слюдянском районе были построены селезащитные сооружения, но сейчас их реконструировать невозможно, так как необходимо срубить деревья объемом 1027,259 м3.

Сергей Тен отмечает:

- Больше всего общественность волнуют вопросы контроля, механизмы реализации. То есть кто будет определять объемы вырубки, куда и как идет древесина - будь то горельник или зараженный лес, как обезопаситься от злоупотреблений и так далее. То же самое касается расширения границ населенных пунктов, особых экономических зон. На совещании с руководством Иркутской области решено, что каждое ответственное министерство подготовит подробную справочную информацию.

Примерно месяц остается до начала рассмотрения долгожданного законопроекта в Госдуме. Остается надеяться, что за это время спорные вопросы получат объективные, исчерпывающие ответы и будут сняты с повестки.

Текст: Олег УСОВ.

Справка КП:

Крупные сели сходят на Южном Байкале примерно раз в 50 - 70 лет. Сель 1971 года был такой силы, что снес все мосты на реке Солзан, 20 километров железнодорожных путей «съехали» в Байкал. Транссиб не работал семь дней, а СССР был разделен пополам.