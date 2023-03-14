В Иркутской области разработают программу строительства модульных соцобъектов Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В Иркутской области необходимо систематизировать строительство модульных соцобъектов в территориях. Об этом заявил спикер местного парламента Александр Ведерников на заседании Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований.

- Нам требуется комплексная госпрограмма по модульному строительству социальных объектов. В ней должна быть предусмотрена подготовка нескольких вариантов типовых проектов, а также подключение модульных соцобъектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Так получится построить больше социальных объектов, - прокомментировал он.

Помимо этого, он добавил, что важно выйти на федеральный уровень с инициативами, которые позволили бы изменить требования к лицензированию видов некоторых видов деятельности. После этих изменений социальные учреждения могли размещаться в модульных строениях.

Как итог, было принято решение разработать комплексную программу некапитального строительства соцобъектов.