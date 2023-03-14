В Свердловском районе Иркутска проведут ремонт пяти дорожных объектов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Свердловском округе Иркутска планируют отремонтировать пять дорог. Работы пройдут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Так, приведут в порядок 1,5 километра улицы Фаворского. Проезжую часть от границы города до Улан-Баторской изначально планировали сделать в 2024 году, но появилась возможность провести работы раньше, - говорят власти.

В течение двух лет сделают ремонт улицы Академической - от Костычева до Сеченова. Таким образом, ремонт затронет около двух километров. В этом году планируют сделать километр дороги.

Еще подрядчики займутся участком улицы Мухиной - от Сеченова до Захарова. На улице Терешковой – от Челнокова до Лермонтова – обновят 690 метров асфальтового покрытия. Также работы пройдут на Захарова, где сделают 211 метров дороги от Мухиной до Безбокова.

Есть планы и по продолжению ремонта путепровода на улице Джамбула.