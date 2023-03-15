ВТБ определил предпочтения в сбережениях жителей Иркутской области

ВТБ составил портрет клиента, размещающего деньги на депозиты и счета банка в Сибирском федеральном округе. Мужчины старше 50 лет более склонны к классическим накоплениям и предпочитают вклады сроком от полугода до года, средний размер депозита составляет 2,44 млн рублей. На накопительных счетах средства чаще хранят женщины 30-50 лет, средний остаток по ним – 72 тысячи рублей.

Наибольшей популярностью в Сибири – как по числу пользователей, так и по объему размещенных средств – вклады пользуются у жителей Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей. Эти же регионы составляют топ-3 и по количеству открытых накопительных счетов, при этом по объему средств на них лидируют Новосибирская, Иркутская области и Красноярский край. Число вкладчиков за год выросло на 80%, пользователей накопительных счетов – на четверть.

Частные клиенты предпочитают дистанционный формат открытия депозитов и накопительных счетов – их доля составила 78% (+18% по сравнению с 2021 годом), 22% клиентов выбрали привычный способ размещения средств сбережений в отделениях банка.

Наибольший объем сбережений на депозитах хранят клиенты старше 65 лет – на них приходится половина вкладов. Пятую часть средств разместили вкладчики в возрасте 50-59 лет, еще 16% – 40-49 лет, а средства клиентов до 40 лет занимают 11% от общего объема. Женщины чаще используют депозиты как финансовый инструмент для накоплений: они открыли в прошлом году более 60% от общего числа вкладов. При этом наибольшими суммами располагают представители мужского пола - они разместили 60% средств.

Чаще всего клиенты открывают вклады на срок от полугода до года, они составляют примерно половину от общего количества новых депозитов. Еще 30% средств хранятся на долгосрочных вкладах, около 20% размещены на срок до полугода.

Держать сбережения «под рукой» на накопительных счетах предпочитают женщины: сибирячки открыли 54% счетов-копилок, на остаток средств на них приходится более половины портфеля.

Средний размер депозита жителя Сибири составил 1,4 млн рублей. На накопительных счетах сибиряки в среднем хранят порядка 82 тысячи рублей.

Жители Иркутской области сохраняют примерно столько же, сколько и сибиряки в целом – средний чек вклада составляет 1,45 млн рублей, накопительного счета – 83 тысячи рублей. Совокупный объем вкладов мужчин-приангарцев на 70% больше, чем женщин. Женщины, в свою очередь, отдают предпочтение накопительным счетам, которыми можно более гибко управлять. Объем средств на счетах жительниц региона на 26% больше, чем у мужчин.

«С ростом финансовой грамотности жители Приангарья интерес к инструментам сохранения сбережений растет. Тем более, что финансовые инструменты сегодня позволяют гибко сочетать долгосрочные инструменты с повышенной доходностью и возможность иметь средства «под рукой», получая небольшой доход на остаток. Банк сегодня готов учитывать интересы всех категорий клиентов, независимо от пола и возраста, предоставляя удобные инструменты для формирования накоплений. За год количество открытых вкладов в Иркутской области увеличилось на 46%, интерес к накопительным инструментам – на 42%», – отметила управляющий ВТБ Иркутской области, вице-президент Александра Макарова.