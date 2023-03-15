Хирург рассказал о мифах про грудные импланты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Про грудные импланты существует множество мифов. Один из них - непереносимость и возможная аллергия на сам материал. Об этом рассказал пластический хирург Павел Моргачев в разговоре с NEWS.ru.

- Аллергии на импланты как таковой не бывает. Также мифом является непереносимость имплантов. В ряде случаев образуется неправильная капсула, сжимающая имплант, создавая контрактуру, однако при правильной установке импланта и соблюдении всех предписаний врача, исправном ношении компрессионного белья эта проблема вас вряд ли коснется, - говорит врач.

Он пояснил, что современные импланты включают в себя очищенный силиконовый гель, а он хорошо уживается в организме.

Когда же импланты все-таки под запретом? В том случае, если у вас онкология, аутоиммунные заболевания, в большей степени влияющие на заживляемость самих тканей, рубцов, нежели на реакции в отношении импланта в целом.