До +2 потеплеет в Иркутске в четверг, 16 марта
Фото: Иван Макеев
Погода в Иркутске 16 марта 2023 обещает в городе небольшую облачность. Осадков днем в областном центре не ожидается. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
- Погода в Иркутске 16 марта 2023 также будет с ветром, скорость которого составляет 5-10 м/с, направление юго-восточное, - говорят синоптики. – Днем ждем температурные показатели в районе 0…+2.
Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 727 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 16 марта будет с переменной облачностью и без осадков. Снег выпадет только на севере Приангарья. Осадки ожидаются небольшие. Порывы ветра могут в четверг в районах достигать 14 м/с.
Днем столбики уличных термометров по области покажут +2…-3 градуса. Если небо закроют облака, похолодает до -6…-11 градусов. На западе регионе сегодня теплее всего, там до +3…+8.
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