В Усть-Илимске пожарные спасли 32 человека из горящей многоэтажки ночью 16 марта

Специалисты считают, что пламя вспыхнуло в результате поджога Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье ночью 16 марта из горящей девятиэтажки в Усть-Илимске пожарные спасли 32 человека, в их числе было восемь детей. Спасатели выводили их из здания по задымленному подъезду. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- О пожаре нам сообщили в 04.11 утра, - говорят в ведомстве. – Огонь вспыхнул в коридоре на пятом этаже. К нашему приезду из здания выбежали 12 человек, остальным путь к выходу отрезал дым с огнем.

Их «из плена» выводили сотрудники газодымозащитной службы. На то, чтобы потушить сам пожар у спасателей ушло всего несколько минут. Пламя уничтожило 7 квадратных метров – сгорел деревянный пол в коридоре и диван. Сам подъезд закоптился от дыма.

- Основной версией пожара в девятиэтажном панельном доме на улице Энтузиастов рассматриваем поджог, - говорят специалисты.

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