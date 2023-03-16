Инспекторы ДПС задержали подозреваемых в краже смартфона у доставщика еды в Иркутске Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске инспекторы ДПС оперативно задержали подозреваемых в преступлении. Когда им пришла ориентировка на двух мужчин, которые похитили у доставщика еды, работавшего в ночное время, дорогой смартфон, они тут же решили объехать вверенный им участок города. Подходящих под описание они увидели на улице Советской. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службах ГУ МВД РФ по Иркутской области и городской автоинспекции.

- Доставщик еды подробно описал не только приметы преступников, но и как было совершено похищение гаджета, - делятся полицейские. – Ему угрожали ему газовым баллончиком, который визуально был похож на нож.

У задержанных мужчин 24 и 32 лет были при себе найдены нож и перцовый распылитель, а также залоговый билет одного из ломбардов, куда они и сдали похищенное.

- За что задержали, не знаю, меня вообще там не было, - сказал один из задержанных.

Однако, улики говорят обратное. Одного из сибиряков отправили под стражу на время расследования, второго отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия». Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

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