Ударил ножом в голову: командир вертолета зарезал коллегу в Братске и получил 9 лет колонии

Командир вертолета зарезал коллегу ножом в голову и получил 9 лет колонии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Командир вертолета зарезал коллегу в Братске и получил 9 лет колонии. Произошло все 30 марта в прошлом году, когда два пилота отдыхали и выпивали в номере гостиницы. Между мужчинами возник конфликт. Тогда 43-летний сибиряк схватил нож и ударил своего коллегу несколько раз в голову. От полученных ранений он скончался на месте. Об этом сообщили в Братском районном суде.

- 6 марта Братский районный суд Иркутской признал мужчину виновным по факту умышленного причинения смерти другому человеку, - рассказали "КП"-Иркутск в суде.

Стоит отметить, что сибиряк помогал расследованию, а в суде полностью раскаялся и признал свою вину. Также у мужчины есть два несовершеннолетних ребенка, серьезное хроническое заболевания, пожилые родители и он был участником военных действий в Чечне и на Кавказе. Благодаря этим пунктам он получил смягченный приговор. Кроме этого, он извинился перед родственниками погибшего и выплатил часть моральной компенсации.