В 2023 году благоустроят Русско-Амурский мемориальный комплекс в Иркутске

Русско-Амурский мемориальный комплекс благоустроят в Иркутске в текущем году. Фото: соцсети мэра Иркутска Руслана Болотова.

Русско-Амурский мемориальный комплекс благоустроят в Иркутске в текущем году. Там проведут освещение, обустроят комфортные пешеходные тропинки из плитки, посадят деревья и усовершенствуют входную группу. Кстати, в прошлом году на территории поставили камеры и привели в порядок часть воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов в своем телеграмм-канале.

- Расскажу еще об одном пространстве, которое благоустроим в этом году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды», - пишет Руслан Болотов. - Преобразится в этом году Русско-Амурский мемориальный комплекс. Отреставрируем памятный знак в виде звезды, который посвящен воинам, умершим от ран в госпиталях Иркутска в 1941-1945 годах. Убежден: это памятное место является неотъемлемой частью истории Иркутска. Мы обязаны привести его в порядок.

Всего в этом году оборудуют семь общественных территорий. Кстати, три уже из общего списка уже благоустроили. Первая площадка находится в Комсомольском парке, вторая в Курсантском сквере и третья в сквере микрорайона Приморский.