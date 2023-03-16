Еще 132 жителя Иркутской области заразились коронавирусом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Коронавирус все никак не хочет отпускать россиян из своих лап. Напротив, стремится даже сильнее сжать их в своих объятиях. По данным на 16 марта 2023 года, в Иркутской области заразились коронавирусом еще 132 жителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

-Также подтвердилось два летальных исхода из-за коронавируса, из-за сопутствующих заболеваний - нет, - говорят в ведомстве.

В то же время с начала пандемии коронавируса в Иркутской области официально подтвердили 365 521 случай заражения, 8899 смертей от коронавируса и 977 - от сопутствующих заболеваний. Выздоровело 360 167 человек.

Чтобы снизить риски инфицирования, Роспотребнадзор рекомендует носить маски в общественных местах - в том числе в торговых центрах и транспорте. Также советуют пользоваться антисептиками, своевременно прививаться и ревакцинироваться.