Иркутский завод тяжелого машиностроения будет привлекать новых сотрудников Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева прошло выездное заседание на Иркутском заводе тяжелого машиностроения. Так, первый зампред области Руслан Ситников, представители предприятия и министерства экономического развития и промышленности региона обсудили перспективы развития завода. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Осенью 2022 года региональный Фонд развития промышленности одобрил заводу заем на сумму 11,7 миллиона рублей для модернизации производства заготовок горно-обогатительного, горно-шахтного и металлургического оборудования. Общая инвестиционная стоимость проекта составила 24,5 миллиона рублей, - говорят власти.

Благодаря модернизации, в ближайшие пять лет завод рассчитывает реализовать новую продукцию на сумму свыше 390 миллионов рублей. В планах привлекать дополнительные ресурсы. В частности, за счет кредитования под 2% годовых на автоматизацию и цифровизацию производства с целью повышения производительности труда.

Есть планы и по различным программам, для того чтобы удержать персонал, привлечь дополнительные кадры и повышать их квалификацию.