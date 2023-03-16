В Иркутске в театре "Аистенок" с 20 по 22 марта пройдет фестиваль «Петрушкины каникулы. Фото: министерство культуры Иркутской области

Фестиваль «Петрушкины каникулы» пройдет в театре кукол в Иркутском областном театре "Аистенок" с 20 по 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона в своих социальных сетях.

-В фестивале поучаствуют 200 артистов 15-ти любительских театров Прибайкалья, - говорят в ведомстве.

Как пояснили в министерстве культуры, этот фестиваль ранее проводил Иркутский областной дом народного творчества раз в два года. На этот раз организацию взял на себя театр кукол "Аистенок". На его сцене проведут 15 спектаклей, рассчитанных на детскую аудиторию.

Фестиваль будет посвящен 65-летию известного российского детского поэта и сказочника Андрея Усачева. Жюри определит лучшие работы в 12 номинациях.

В этот раз у фестиваля есть одна особенность - творческая лаборатория для руководителей любительских театральных коллективов. Участники лаборатории получат сертификаты повышения квалификации.