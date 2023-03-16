Житель Ангарска отсудил 249 тысяч у магазина за неисправный ноутбук Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Ангарска обратился в суд после того, как ему отказались ремонтировать ноутбук. Об этом сообщает WEACOM.RU.

-Еще в 2021 году мужчина приобрел ноутбук за 149 990 рублей. Спустя время техника стала громко гудеть. Тогда мужчина обратился в сервисный центр для проверки. Спустя время ему вернули ноутбук, но все также неисправный. Более того, еще и с повреждениями, - пишет издание.

Житель решил не сдаваться и потребовал заменить товар или вернуть деньги, ему отказали, но предложили выплатить 10 % от стоимости товара за нанесенные повреждения. Это мужчину не устроило, поэтому он пошел в суд.

Суд встал на сторону ангарчанина и взыскал с магазина неустойку в размере 40 тысяч рублей, моральную компенсацию в размере пять тысяч рублей, а также штраф за невыполнение требований потребителя в размере 97 495 рублей.