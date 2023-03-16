Депутаты Заксобрания Иркутской области подготовили законопроекты по индексации соцвыплат Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области предложили корректировать социальные выплаты с учетом индекса роста потребительских цен за предыдущий год, а не прогнозируемого уровня инфляции. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

-Всего предложено внести изменения в 20 региональных законов по 39-ти видам соцвыплат. Это повлечет за собой дополнительные расходы из регионального бюджета в размере 262 миллионов рублей ежегодно, - говорят власти.

Например, предложено индексировать выплаты для детей-сирот. Речь идет о единовременном денежном пособии выпускникам специальных учебно-воспитательных учреждений, детям, которые потеряли в период обучения обоих или единственного родителя.

Хотят перерассчитать и компенсации расходов на ремонт жилой собственности, ежемесячную денежную выплату учащимся на питание, покупку одежды и обуви, хозяйственного инвентаря, книг, предметов личной гигиены.