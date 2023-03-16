Рассказываем, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске 17 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

Что ж, как говорится, не опять, а снова: отключение света в Иркутске 17 марта ждет жителей города. Конечно же, не идет речи о том, что без света останется целый город или даже целые районы. Однако кому-то придется посидеть в темноте или же при свечах.

Отключение света в Иркутске 17 марта затронет три округа

Итак, отключение света в Иркутске 17 марта ждет жителей трех районов: Ленинского, Правобережного, Свердловского. Больше всего списочек "счастливчиков" среди домов Ленинского района.

Как говорят в энергоснабжающей организации, отключение света в Иркутске 17 марта связано с плановых работ на электрических сетях.

В плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании. В организации приносят извинения за доставленные неудобства.

Повезло вам на этот раз или нет, вы можете узнать в табличках ниже.

Ленинский район. Фото: свет38

Ленинский район. Фото: свет38

Правобережный район. Фото: свет38