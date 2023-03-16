Парализованный житель Читы изготавливает приспособления для беспилотников. Фото: ЗРТК

Еще в 2005 году житель Читы по имени Антон попал в ДТП. Как итог - перелом 2 позвонков шейного отдела и инвалидность. Однако лежать без дела мужчина не захотел, поэтому решил изучать программирование, а после прикупил 3D-принтер. Поначалу печатал сувениры и детали для мелкого ремонта. После начала СВО профиль деятельности он решил сменить. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Я решил помогать нашим ребятам на передовой. Связался с группой "Я вернусь", которая направляет бойцам все необходимое и решил применять свой навык изготовления деталей на 3D-принтере, - делится он.

Сейчас Антон создает стабилизаторы вертикальной устойчивости, ампульницы и многое другое - всего за неделю удается напечатать до 300 изделий, сообщает телеканал.

Свою работу Антон выполняет безвозмездно. Он это делает ради вклада в общее дело.