За укус собаки родителям 6-летнего мальчика возместят 100 тысяч рублей в Усть-Куте. Фото: Прокуратура Иркутска.

Родителям 6-летнего мальчика, которого покусала собака, возместят компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Осенью три года назад местные жители города Усть-Кут гуляли со своим ребенком по улице Российская, когда на него напал бездомный пес. Несовершеннолетний тогда получил телесные повреждения. Об этом "КП"-Иркутск сообщила Прокуратура Иркутска.

- В защиту прав несовершеннолетнего прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, - рассказали в ведомстве. - Усть-Кутский городской суд требования прокурора удовлетворил.

Прокуратура заступилась за права малыша на заседании. Пока судебное решение не вступило в законную силу. После того, как это произойдет, ведомство проконтролирует, чтобы родителям ребенка выплатили компенсацию.