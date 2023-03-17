На 0,4% выросли цены в Иркутской области за февраль 2023 года

Небольшое замедление инфляции зарегистрировали сотрудники Иркутскстата Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскстате поделились данными об инфляции в регионе за прошедший месяц, февраль 2023 года. Так, индекс продуктов питания составил 100,4%. За второй месяц текущего года самым подорожавшим продуктом стал репчатый лук. Его стоимость повысилась на 35%, а с января месяца он подорожал на 64%. Сейчас его можно купить в магазине за 58,2 рублей за кг. Второе место по росту цен разделили капуста белокочанная, которая прибавила в цене на 16%, и виноград на 13%.

- Вместе с тем, на 8% снизились цены на лимоны, на 2-3% подешевели апельсины, картофель, - рассказали в Иркутскстате. - Средняя цена яиц в розничной сети составила 90 рублей за десяток, что на 5% выше январских цен. Стали дороже продукты для детского питания – детское молоко и консервы овощные на 1,8-2%, в то же время детские фруктово-ягодные и мясные консервы подешевели на 3- 4%.

А вот по непродовольственным товарам в феврале наблюдалась дефляция. Особенно цена понизилась на бытовую технику. Так, холодильники стали дешевле на 4%, чайник, утюг, телевизор и телефоны на 2-3%. Также снизились цены на дизель - на 0,6%. А цены на отпуск все еще кусаются. В среднем на 7% повышение цен зарегистрировано на туры за рубеж, а авиабилеты в экономкласс на 13%.