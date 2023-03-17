Главу МО Иркутской области подозревают в подлоге на 8 млн рублей

Главу одного из муниципальных образований Иркутской области подозревают в превышении должностных полномочий и в подлоге. Мужчина распорядился поставить подписи на актах приема выполненных работ, которые не были готовы. По договорам и контрактам нужно было построить хоккейный корт и закупить все необходимое оборудование. Его действия причинили ущерб казне Иркутской области на 8,2 млн рублей. Об этом сообщили корреспонденту "КП"-Иркутск в СУ СКР по Иркутской области.

- Возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из муниципальных образований, подозреваемого по факту превышения должностных полномочий и служебного подлога, - рассказали в ведомстве. – Подозреваемый задержан.

Пока мужчина заключен под стражу. Следователи продолжают раскрывать дело и проводить необходимые действия.