Мужчине выписали штраф на 200 тысяч рублей за несмешную шутку в Иркутске

Сибиряк выпивал, когда в его голову пришла хулиганская мысль – позвонить спасителям на «112» и сообщить о ложном минировании жилого дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей за несмешную шутку в Иркутске. Сибиряк выпивал, когда в его голову пришла хулиганская мысль – позвонить спасателям на «112» и сообщить о ложном минировании жилого дома. 35-летний иркутянин прекрасно понимал, что его действия вызовут панику, страх и беспокойства. Об этом сообщили в Куйбышевском районном суде Иркутска.

- Суд вынес приговор мужчине за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающее опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, - рассказали в суде.

После звонка нетрезвого иркутянина, правоохранительные органы провели проверки и не обнаружили бомбы в доме. Сибиряк своими действиями дезорганизовал деятельность органов внутренних дел. В суде мужчина раскаялся.