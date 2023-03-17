К 17 марта коронавирусом заразились еще 156 жителей Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судя по всему, коронавирусная инфекция пока не хочет покидать нашу планету. Каждый день Управление Роспотребнадзора Российской Федерации обновляет статистические данные. Так, по данным иркутского ведомства, на 17 марта 2023 года выявлено 156 новых случаев заражения.

-Также именно от коронавируса скончался один житель региона, от сопутствующих заболеваний смертей нет, - говорят в ведомстве.

В целом с начала пандемии официально подтверждено 365 677 случаев заражения коронавирусом. Скончались от заболевания 8,9 тысячи человек, от сопутствующих заболеваний - еще 977 случаев. Выздоровело 360 350 человек.

Чтобы снизить вероятность заболевания, стоит надевать маски в общественных местах. В том числе в торговых центрах и транспорте. Также не будет лишним использование антисептиков. Помимо этого, нужно своевременно прививаться и ревакцинироваться.