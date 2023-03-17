Иркутская компания «Ангара-Реактив» увеличит объемы выпуска титанорганических соединений Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутская компания «Ангара-Реактив» является единственным производителем титанорганических соединений. Сейчас организация хочет увеличить объемы выпуска своей продукции. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

-Это удастся сделать за счет средств займа, который компания получит от регионального и федерального Фондов развития промышленности. Совокупная инвестиционная стоимость проекта превышает 120 миллионов рублей, - говорят в правительстве.

Поясним, что титанорганические соединения нужны в химической, лакокрасочной промышленности, машиностроении, строительстве, в горнодобывающей и электрохимической сферах.

Таким образом, можно сделать вывод, что выпуск этих субстанций - необходимость для целых промышленных отраслей.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области уже одобрил проект, теперь предприятие ждёт решения Экспертного совета федерального ФРП.

Компания просит 57,8 миллиона рублей под 1% годовых. Срок - пять лет.