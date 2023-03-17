Жители Иркутска назвали желанные места для отдыха Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До сезона отпусков совсем ничего, иркутяне уже стали размышлять, куда же им отправиться на этот раз. Правда, взять отпуск в этом году решили только 94% жителей. Об этом сообщает "Байкал24", ссылаясь на данные портала "Зарплата.ру".

-Еще 38% опрошенных рассказали, что последний раз отдыхали полгода назад. Еще у 20% не прошло и полугода после последнего отдыха. Есть и те, кто отдыхал последний раз больше двух лет назад - таких 8%, - пишет издание.

Так, 55% опрошенных жителей региона решила в свой отпуск посмотреть красоты России, еще 10% приглянулись заграничные направления. Примерно 15% решили отдохнуть на даче.

В то же время 9% решили потратить свой отпуск на ремонт, 8% - в это время научиться новому, а 3% - просто хотят остаться дома.

Интересно, что только 30% жителей региона решили провести отпуск на Байкале. Еще 15% отправятся на Алтай, 13% - в Санкт-Петербург, 11% - в Сочи, 10% - в Москву.

Также рассматриваются такие варианты как Анапа, Казань, Дагестан, Дальний Восток и Карелия.