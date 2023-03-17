Представители Иркутска поучаствовали во встрече городов трудовой доблести Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Представители Иркутска стали участниками встречи городов трудовой доблести Сибирского федерального округа. Тема встречи - стелы, установленные в городах в честь подвига тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-В конференции приняли участие 60 членов региональных отделений военно-исторического общества России в СФО, - говорят власти.

Так, Иркутск представляли заммэра Андрей Южаков и старший преподаватель кафедры истории России исторического факультета ИГУ Александр Ануфриев.

В своем выступлении Южаков подчеркнул, что появляющиеся в городах стелы - это символ возрождения патриотизма в стране и сохранения памяти о тех, кто приближал Победу. С его слов, сегодня, когда идет СВО, это особенно важно.

Он рассказал, что в областной столице планируется реализовать проект «Крепкий тыл. Иркутск – все для победы». Как он пояснил, на интернет-площадке будут опубликованы документальные фильмы о трудовом подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной войны.

Представители сибирских городов также презентовали монументы, которые есть на территориях регионов, рассказали все о реализации проектов, а также обменялись опытом.