Во встрече городов трудовой доблести участвовали представители Иркутска

Представители Иркутска рассказали коллегам об опыте установки стелы "Город трудовой доблести". Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Состоялась встреча представителей городов трудовой доблести Сибирского федерального округа прошла в рамках Всероссийского форума «История для будущего. Время быть первыми». От Иркутска в ней приняли участие первый заместитель мэра города, председатель иркутского регионального отделения РВИО Андрей Южаков и исполнительный директор общества, старший преподаватель кафедры истории России исторического факультета ИГУ Александр Ануфриев.

Тема для обсуждения - установка стел-монументов в городах, чьи жители в годы Великой Отечественной войны проявили героизм на трудовом фронте в тылу. Участники встречи поделились опытом реализации проектов на своих территориях, вовлечения молодежи в патриотическую работу и популяризации информации о трудовом подвиге сибиряков.

– Появляющиеся в городах стелы трудовой доблести становятся символом возрождения нового патриотизма в нашей стране, сохранения светлой памяти о тех, кто приближал Победу. Сегодня в ходе проведения СВО это особенно важно, когда мы видим грандиозное объединение граждан, готовых отстаивать интересы России. В Иркутске разрабатывается проект «Крепкий тыл. Иркутск – все для победы»: на интернет-площадке будут опубликованы документальные фильмы о трудовом подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Каждый из них – это рассказ об одном из панно стелы. Уверены, что такая идея привлечет внимание еще большего количества людей, – подчеркнул в своем выступлении Андрей Южаков.

Кроме того, на форуме была озвучена идея организации в субъектах РФ фестиваля «Ночь Юрия Гагарина». К нему планируют присоединиться Иркутск и еще более 50 городов России, где родились и жили космонавты.