В Ангарске прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в приюте для бездомных Фото: Прокуратура Иркутской области

В Ангарске прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в приюте для бездомных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

-По данным прокуратуры, в приюте для престарелых, инвалидов и бездомных также не полностью соблюдается порядок проведения медосмотров, пищу могут готовить люди без санитарной книжки, нет условий для пребывания граждан с ограничениями по здоровью, - говорят в пресс-службе.

Более того, не обеспечено категорирование помещений по пожарной и иной опасности, светильники эксплуатировались со снятыми колпаками, отсутствовал резерв огнетушителей.

Теперь руководитель организации получил представление. Прокуратура завела уголовное дело из-за нарушений в части пожарной безопасности. Как итог, должностное лицо оштрафовано на 20 тысяч рублей, а еще трех людей привлекли к дисциплинарной ответственности.

Теперь речь идет о закрытии учреждения.