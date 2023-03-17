Дума и администрация Иркутска поддержат Центр развития кинематографа им. Л. Гайдая

В Иркутске открылась новая выставка, посвященная творчеству Леонида Гайдая. Фото: Дума Иркутска

“Режиссер Гайдай. Как он это делает” - так называется новая выставка, открывшаяся в Гайдай-центре. Сегодня там побывали председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев и мэр города Руслан Болотов. Экскурсию провел основатель и директор автономной некоммерческой организации «Центр развития кинематографа имени Леонида Гайдая» Юрий Яшников.

Построенная по принципу создания кино, экспозиция постепенно знакомит со всеми этапами работы этой индустрии. Как считают организаторы, этот проект несет не только развлекательную функцию, и образовательную и даже профориентационную.

Евгений Стекачев отметил, что такая выставка будет интересна как иркутянам, так и гостям города и её необходимо встроить в существующие туристическиепрограммы. Для этого «Гайдай-центру» требуется более просторное помещение, расположенное на экскурсионных маршрутах.

- «Гайдай-центр» должен занять более достойное место в городе Иркутске, потому что это привлекательно для гостей нашего города и, прежде всего, это будет всем поколениям напоминать о том, как создавались значимые произведения киноискусства в советское время в нашей стране и что это все благодаря нашему земляку, - подчеркнул Евгений Стекачев.