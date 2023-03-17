Спикер областного парламента предложил расширить программу «Школьный учебник» Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников предложил включить в программу «Школьный учебник» художественную литературу. Такое предложение было озвучено во время встречи с коллективом Новогромовской средней школы. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

-Здание школы капитально отремонтировали в 2016 году. В частности, заменили оборудование в пищеблоке. Однако качество воды здесь низкое, в столовой приходится часто менять устройства водоочистки, - передают власти.

Помимо этого, учителя рассказали, что не хватает художественной литературы. Сейчас депутаты парламента работают над ее включением в программу «Школьный учебник».

Как отметил спикер парламента, фонд художественной литературы не обновляли уже 15 лет, а так быть не должно. Он подчеркнул, что школам нужно деньги предоставлять уже не только на учебники.

- Сейчас мы по аналогии с «Школьным учебником» думаем над проектами по оснащению компьютерами, спортивным инвентарем, - сказал спикер парламента.