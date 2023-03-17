В Иркутской области утвержден порядок выплат семьям участников СВО, родившим ребенка Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Правительство Иркутской области утвердило порядок получения единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям участников СВО в связи с рождением ребенка. Документ подписал Председатель кабмина Константин Зайцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-На меру поддержки могут претендовать семьи, где один из родителей был призван в ходе частичной мобилизации или служит по контракту, в том числе и в качестве добровольца, - говорят в правительстве.

Уточняется, что деньги выплатят тем семьям, где ребенок родился начиная с 24 февраля 2022 года. Если родилось более одного ребенка, то выплату назначат на каждого из них.

Чтобы получить выплату, заявление и документы нужно принести в учреждение социальной защиты населения по месту жительства лично или через организации почтовой связи.