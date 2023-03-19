Ремонт мостов на Байкальском тракте планируют завершить к началу туристического сезона

Комиссия оценила ход работ и текущее состояние автодороги. Фото: пресс-служба регионального правительства.

Комиссия в составе представителей минтранса, дирекции автодорог, дорожной службы проверила ход ремонта дороги и четырех мостов, который ведется с 42 по 52 километр Байкальского тракта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Некоторые работы идут с опережением графика. Комиссия во главе с министром транспорта и дорожного хозяйства Максимом Лобановым обратила внимание подрядчика на необходимость соблюсти темпы работ. Важно открыть движение в обе стороны по этому участку к началу туристического сезона, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, власти поставили задачу к 1 июня восстановить работоспособность линии искусственного электроосвещения с 8 км по 21 км. Проект по искусственному освещению с 35 км по 51 км уже разработан. Он будет реализовываться в текущем году.