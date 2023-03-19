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НовостиОбщество19 марта 2023 4:28

Губернатор Иркутской области возмутился конфликтом между водителем маршрутки и школьником без билета в Усолье-Сибирском

Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию между водителем маршрутки и семилетним безбилетником
Виктория КУДАЕВА
Семилетний мальчик забыл проездной билет и не смог оплатить проезд.

Семилетний мальчик забыл проездной билет и не смог оплатить проезд.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава региона Игорь Кобзев прокомментировал конфликт, который накануне произошел в Усолье-Сибирском. Семилетний мальчик забыл проездной билет и не смог оплатить проезд. Водитель маршрутки №6 решил наказать ребенка. Он не дал школьнику выйти на нужной остановке, провез его по всему городу, и сделав круг, высадил на том же месте, где мальчик сел в общественный транспорт.

- Возмущен историей, произошедшей на днях в Усолье-Сибирском. Водитель маршрутки №6 странным способом решил наказать семилетнего безбилетника. Поддерживаю маму мальчика, которая написала заявление в полицию в отношении водителя. Он должен быть оштрафован, - отметил Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Глава региона также напомнил, что в России с 2021 года действует закон, согласно которому, водителям запрещено высаживать детей из общественного транспорта, если у них нет билета. Оставление детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья.