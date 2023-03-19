Утечка хлора произошла на ЛПК в Братске

Медицинская помощь потребовалась четырем работникам предприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Братского ЛПК произошла утечка хлора. Сообщение в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило в субботу 18 марта, в 19.53 по местному времени. Звонившие сообщили, что в подземном переходе между цехами замеры показали превышение ПДК по двуокиси хлора. Об этом рассказал мэр Братска Сергей Серебренников в своем телеграм-канале.

- Подача двуокиси хлора была сразу же остановлена. При обследовании трубопровода была выявлена его негерметичность, которую оперативно устранили. Всю оперативную информацию по устранению аварийной ситуации контролировал, - говорится в сообщении.

Глава отметил, что угрозы для жителей города не было. Четыре сотрудника предприятия были госпитализированы в больницу с жалобами на плохое самочувствие. В настоящее время БЛПК работает в штатном режиме. Создана комиссия, которая расследует причины произошедшего.