Сотовую связь в Зиминском районе проведут в 2023 году

В текущем году сотовая связь появится в четырех населенных пунктах Зиминского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году сотовая связь появится в селах Новолетники, Баргадай, Буря и поселке Большеворонежский Зиминского района. Такое решение принято во время встречи губернатора Игоря Кобзева и министра цифрового развития и связи региона Игоря Рыморенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В Зиминском районе 50 населенных пунктов, в пяти из них нет мобильной связи. В рамках программы устранения цифрового неравенства, в 2023 году оборудование планируется установить на территории сел Новолетники, Баргадай, Буря и в поселке Большеворонежский, - говорится в сообщении.

Ранее точки доступа к интернету были уже введены в раде сел и деревень района посредством технологии Wi-Fi. В период с 2021-2022 годы, базовые станции мобильной связи этого стандарта появились в селах Басалаевка, Зулумай, Филипповск, в деревне Черемшанка и на участке Верхнеокинский. Министр напомнил, что в 2023 году пройдет очередное голосование, по результатам которого определят следующие малые населенные пункты, которые подключат к мобильному интернету в 2024 году. Голосование в нем принимают участие жители деревень, сел и поселков, население которых составляет от 100 до 500 человек.