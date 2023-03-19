Ежемесячную выплату из маткапитала в Иркутской области теперь будут перечислять в один день

С июня 2023 в Иркутской области будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С июня 2023 в Иркутской области будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца. Зачисляться они будут не за текущий, а за предыдущий месяц. Об этом сообщает пресс-служба иркутского отделения социального фонда России.

- В настоящий момент даты выплат из маткапитала различаются. В одних регионах их переводят с 1 по 15-е число, в других с 16 по 25-е. Деньги приходят за текущий месяц. Таким образом, например, в марте семьи получают выплаты за март. С июня же будут действовать новые правила. Семьям всей страны выплаты будут происходить в один день – 5 числа. Сумма будет начисляться за предыдущий месяц, - говорится в сообщении ведомства.

Новая дата впервые будет применена к пособиям за май, то есть деньги на счета семей за этот месяц поступят в июне. А далее зачисление средств будет происходить по графику – в июле за июнь, в августе за июль и т.д. Переход на новую систему произойдет автоматически, жителям области не нужно никуда обращаться с дополнительными заявлениями. Право на ежемесячные средства из маткапитала есть у семей, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе.